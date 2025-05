Bericht: VfB-Stürmer Woltemade von Nagelsmann befördert

Demnach wird der 23-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League erstmals in den Kader berufen.

Woltemade: Erst Final Four, dann EM?

Nagelsmann will am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Nominierungen bekannt geben. Die deutsche Mannschaft trifft am 4. Juni in München (20.45 Uhr) zunächst auf Portugal, Gegner in einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei am 8. Juni sind Frankreich oder Spanien.