Conference League: Gosens-Doppelpack reicht Florenz nicht

Florenz hätte zum dritten Mal in Folge ins Endspiel der Conference League einziehen können - wird aber in der Verlängerung niedergerungen.

Florenz hätte zum dritten Mal in Folge ins Endspiel der Conference League einziehen können - wird aber in der Verlängerung niedergerungen.

Im Endspiel trifft Sevilla auf Topfavorit FC Chelsea, der sich souverän gegen den schwedischen Außenseiter Djurgardens IF durchsetzte. Das Finale des drittklassigen europäischen Wettbewerbs steigt am 28. Mai im polnischen Breslau.

In Florenz drehte Gosens (34., 42.) die Partie mit zwei Kopfballtoren nach Ecken, nachdem der Brasilianer Antony (30.) die Gäste mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht hatte. Gosens wurde in der 95. Minute ausgewechselt, wenig später traf Abde (97.) zur Entscheidung zu Gunsten von Sevilla. Florenz hätte zum dritten Mal in Folge ins Finale der Conference League einziehen können - beide Endspiele gingen verloren.