Conference League: Gosens mit Florenz vor dem Halbfinal-Aus

SID 01.05.2025 • 23:00 Uhr Im Duell zweier formstarker Klubs behält Betis die Oberhand. Der FC Chelsea gibt sich in Stockholm derweil keine Blöße.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens droht mit dem italienischen Traditionsklub AC Florenz in der Conference League nur einen Schritt vor dem Finale das Aus. Die Fiorentina verlor das Halbfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla mit 1:2 (0:1) und benötigt im Rückspiel im heimischen Stadio Comunale Artemio Franchi am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) nun unbedingt einen Sieg, um sich doch noch die dritte Finalteilnahme in Folge zu sichern.

Im zweiten Halbfinale wurde der FC Chelsea seiner Favoritenrolle beim schwedischen Vertreter Djurgardens IF gerecht und verschaffte sich für das Rückspiel in London am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) mit einem 4:1 (2:0) eine hervorragende Ausgangslage. Das Finale findet am 28. Mai im polnischen Breslau statt.

Abde (6.) und Antony (64.) fügten Florenz die erste Niederlage nach zuletzt neun ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie zu. Die Gäste aus der Toskana, bei denen Gosens auf der linken Seite durchspielte, kamen nach starker Vorarbeit des 30 Jahre alten Deutschen durch Luca Ranieri (72.) nur noch zum Anschluss, der zumindest die Chancen auf eine Wende im Rückspiel vergrößert.

Nach dem frühen Dämpfer durch Sevillas Flügelstürmer Abde hatte Florenz Probleme, ins Spiel zu finden. In der zweiten Hälfte drückte dagegen Betis mehr und mehr auf den zweiten Treffer, der ihnen durch einen schönen Distanzschuss des Brasilianers Antony dann auch gelang. Und auch nach Ranieris Anschlusstreffer blieb Betis die etwas gefährlichere Mannschaft.

Die siegreichen Gastgeber aus Spanien bestätigten damit ihrerseits ihre starke Form der vergangenen Wochen. Nur nach einem der vergangenen 14 Pflichtspiele ging Betis als Verlierer vom Platz, neun Mal dagegen als Sieger.