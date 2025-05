David Beckham - der vielleicht glamouröseste Fußballer der Welt wird 50

Eine ganz gewöhnliche Feier wäre für den vielleicht glamourösesten Ex-Fußballer der Welt selbstverständlich zu profan. Schon vier Wochen vor seinem heutigen 50. Geburtstag hat David Beckham seinen persönlichen Partymarathon deshalb mit einer exquisit besetzten Ouvertüre eingeläutet. Lionel Messi, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Cindy Crawford, Marc Anthony - sie alle kamen und ließen es in Miami bis in die frühen Morgenstunden krachen.

„Ich dachte mir, ich fange etwas früher an zu feiern. Ich bin so glücklich, dass ich wunderbare Freunde und Familienmitglieder habe, mit denen ich das tun kann“, schrieb Beckham bei Instagram seinen 88 Millionen Followern. Einige kleinere Partys später wird der einstige Fußballstar, der schon immer viel mehr war als das, an diesem Freitag nun wirklich 50 - in London will er es allerdings „ganz einfach halten. Gutes Essen, guter Wein – das war’s“.