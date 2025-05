Ehemaliger Bayern-Torhüter neu im DFB-Trainerteam

Noch ein neues Gesicht im Trainerteam von Julian Nagelsmann bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Der frühere Bayern- und Köln-Keeper Stefan Wessels wird ab sofort Torwartcoach der DFB-Auswahl, zusammen mit dem in derselben Rolle fungierenden Andreas Kronenberg.

Wessels neu in Nagelsmanns Team

Wessels ist die zweite Neubesetzung in Nagelsmanns Stab innerhalb kurzer Zeit. Zuletzt hatte bereits Co-Trainer Sandro Wagner verkündet, dass er den DFB verlassen werde. Für den künftigen Coach des Bundesligisten FC Augsburg stößt nach dem Final Four der Nations League der frühere Profi Benjamin Hübner von der TSG Hoffenheim zum Verband.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Wessels, „der den DFB sehr gut kennt und seit Jahren schon erfolgreich unsere besten Nachwuchstorhüter trainiert“, sagte Kronenberg vor der Zusammenkunft der DFB-Auswahl vor dem Miniturnier in der Nationenliga am Freitag in Herzogenaurach. Wessels sprach von einer „großartigen Chance, mit den besten Torhütern Deutschlands arbeiten zu dürfen. Ich habe im vergangenen Jahr schon ein wenig bei der Nationalmannschaft EM-Luft schnuppern dürfen. Das hat Lust auf viel mehr gemacht.“