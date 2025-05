DFB-Frauen: Schüller will "auf jeden Fall Titel holen"

Die EM in der Schweiz sei kein Turnier, bei dem man nur "mitspielen" wolle, sagt die Stürmerin.

Trotz des Umbruchs will Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller bei der anstehenden Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) „auf jeden Fall einen Titel holen“. Wie die Stürmerin des FC Bayern im Interview mit WEB.DE News erklärte, sei das Turnier im Nachbarland auch mit einer „extrem verjüngten Mannschaft“ und einem „neuen Trainerteam“ um Bundestrainer Christian Wück keine EM, bei der man nur „mitspielen“ wolle.

Ihre Rolle in der DFB-Elf sieht Schüller nicht nur aufgrund des Rücktritts von Alexandra Popp verändert. „Unsere Mannschaft wusste immer schon, dass Poppi eine unserer wichtigsten Spielerinnen ist. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich auch wichtig bin, daran hat sich nichts geändert“, sagte die 27-Jährige. Sie gehöre jedoch „jetzt zu den älteren Spielerinnen“, und der Unterschied sei, „dass ich jetzt auch eine Führungsspielerin sein soll und sein möchte“.

Nach dem Abschied von Popp ist die Stürmerin die logische Nachfolgerin als Torlieferantin - ihre Quote mit 49 Treffern in bislang 73 Länderspielen ist bereits außergewöhnlich. Zudem hatte Schüller zum Ende der vergangenen Saison herausragende Leistungen gezeigt. Sie war in den letzten sechs Liga-Spielen sechsmal erfolgreich und schoss Meister Bayern München mit drei Treffern fast im Alleingang zum Pokalsieg. Es war der erste Double-Gewinn der Münchnerinnen.