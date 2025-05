Die große Hoffnung auf den FC Bayern

Nicole Kalemba ist die Geschäftsführerin des Regionalligisten SpVgg Bayreuth und stellt damit ein Novum im deutschen Männerfußball da. Sie hat eine Bitte an Uli Hoeneß und den FC Bayern.

Seit 2024 tut sie genau das – als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth , einem Viertligisten mit großer Tradition, aber auch großen Herausforderungen. Als bislang einzige Frau in vergleichbarer Position im Männerfußball geht sie voran – mit Haltung, Teamgeist und einem klaren Ziel: Bis spätestens 2030 möchte man in Bayreuth wieder im Profibereich spielen.

Dabei sieht Kalemba ihre Rolle im Männerfußball nicht als Ausnahme, sondern als Ermutigung für andere: „Ich bin mir sicher, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass sich das ändern wird in der nahen Zukunft“, sagt sie mit Blick auf die geringe Zahl von Frauen in Führungspositionen im Fußball.

Ihr Appell an junge Frauen: „Macht einfach, traut euch, ihr braucht da keine Angst haben.“

Kalemba auch als Unternehmerin tätig

Die Verbindung zum Fußball blieb – erst als Spielerin, später als Organisatorin im Jugendturnierbereich, dann in der Medienabteilung des FC Ingolstadt oder des spanischen Zweitligisten Castellon.

Heute führt sie parallel zu ihrer Aufgabe in Bayreuth ein Team für ein Unternehmen in Ingolstadt an drei Standorten. „Wenn ich da nicht strukturiert wäre und organisiert wäre, dann wäre das, glaube ich, auch alles nicht möglich.“