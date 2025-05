Englisches Europapokal-Finale fix

Das Endspiel findet am 21. Mai (21 Uhr im LIVETICKER) in Bilbao statt, der Sieger des Duells erhält einen Startplatz in der Champions League. Für Manchester und Tottenham ist es die große Chance, eine bislang jeweils vollkommen verkorkste Saison halbwegs zu retten. In der Premier League liegen die Klubs derzeit nur auf den Plätzen 15 und 16.