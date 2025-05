Ex-Bayern-Star Coutinho gibt Interview - plötzlich fallen Schüsse

Ein Interview mit Philippe Coutinho hat eine unerwartete Wendung genommen: Während der Brasilianer, derzeit von Aston Villa an Vasco da Gama ausgeliehen, beim Sender TV Globo sprach, waren im Hintergrund plötzlich mehrere laute Knallgeräusche zu hören – offenbar Schüsse in der Nähe des Trainingsgeländes.

Auch zwei Teamkollegen, die neben Coutinho zum Interview bereitstanden, wirkten nicht überrascht. Offenbar ist man solche Situationen gewohnt. Vasco da Gama ist ein Verein in Rio de Janeiro, das Klubgelände Moacyr Barbosa befindet sich in der Region Cidade de Deus.

Coutinho, der in der Saison 2019/20 leihweise für den FC Bayern auflief, wechselte 2022 fix vom FC Barcelona nach Aston Villa. In der vergangenen Saison war er bereits an Al-Duhail SC in Katar ausgeliehen. Seine aktuelle Ausleihe zu Vasco da Gama endet im Juni.