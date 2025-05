Fan stirbt nach Zusammenbruch beim Niederrheinpokal-Finale

Das teilte der MSV am Sonntag in den Sozialen Medien mit. „Im Namen der Zebra-Familie bekunden wir unser Beileid und wünschen allen Angehörigen und Freunden viel Kraft“, schrieb der Klub auf X.

Der Mann war am Samstag kurz nach Spielbeginn im Block 13 des Duisburger Stadions kollabiert und musste reanimiert werden. Medienberichten zufolge erlag er in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen gesundheitlichen Problemen.

RWE wies Vorwürfe zurück

RWE wies die Vorwürfe noch am Samstag zurück. „Wir standen während des gesamten Spiels in engem Austausch mit dem Fußballverband Niederrhein und haben entsprechende Hinweise zur Lage sehr ernst genommen“, teilte der Klub am Samstag mit: „Nachdem in der Halbzeitpause per Stadiondurchsage mitgeteilt wurde, dass sich der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus befindet, nahmen beide Fanlager - abgesehen von der aktiven Szene des MSV - phasenweise wieder ihren Support auf. Das galt auch für unsere Fans, die mit großer Leidenschaft und in Unkenntnis der genauen Lage unser Team unterstützt haben.“