Fünfte Bundesliga-Saison im Amputierten-Fußball startet

In Mainz beginnt die neue Saison der Amputierten-Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinales.

Die Bundesliga im Amputierten-Fußball startet am Wochenende mit der Neuauflage des Vorjahresfinals in ihre fünfte Saison. Im Mainzer Bruchwegstadion treffen am Samstag unter anderem der FSV Mainz 05 und der Hamburger SV aufeinander - Mainz hatte sich im vergangenen Oktober den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert.