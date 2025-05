Galatasaray Istanbul feiert Titel - und stichelt gegen Mourinho

Galatasaray Istanbul feiert den nächsten Meistertitel in der Türkei. Dabei trifft sogar der Torhüter. Außerdem stichelt der Klub gegen José Mourinho.

Galatasaray Istanbul hat bereits am drittletzten Spieltag den Titel-Hattrick perfekt gemacht.

Zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt 25. Mal holte der Spitzenklub die türkische Fußball-Meisterschaft, durch das 3:0 (2:0) gegen Kayserispor behauptete Gala den Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce Istanbul und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Kurioser Höhepunkt war beim Erfolg am Sonntag ein Treffer des Torhüters. Fernando Muslera setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt (89.), nachdem Victor Osimhen (26.) und Baris Yilmaz (29.) Istanbul bereits komfortabel in Führung gebracht hatten.