Icon League: Irrer Stunt von Moderatorin Jana Wosnitza abgesagt

Das Finale der Icon League am Sonntag ( ab 16 Uhr live im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de ) wird ein Highlight-Event. Allein für das Rahmenprogramm war ein echter Hammer geplant: Moderatorin Jana Wosnitza sollte den Pokal per Sprung aus einem Flugzeug nach Berlin bringen, doch das Wetter macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Wosnitza: „Natürlich schade“

Am Sonntag geht es im „Final 8“ der Icon League rund. Alle K.o.-Partien werden an einem Tag ausgetragen. So treten unter anderem der Wontorriors FC an. Hinter dem Team steht die Moderatorin Laura Wontorra. Favorit ist als Vorrunden-Sieger DNA Athletics von Real-Madrid-Star David Alaba und Niklas-Wilson Sommer.