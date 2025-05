Maresca: Conference League "der beste Wettbewerb"

Für die Titelmission in der "drittklassigen" Conference League war Trainer Enzo Maresca vom FC Chelsea vor allem als Psychologe gefragt. "Das Schwierigste in dieser Saison war wohl, die Spieler davon zu überzeugen, dass dies für uns der beste Wettbewerb der Welt ist", sagte Maresca vor dem Endspiel gegen Betis Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro) im polnischen Breslau.