Mourinho stichelt: "Mehr Europapokalfinals als der ganze türkische Fußball!"

Als ein Journalist ihn fragte, warum er seit Jahren nicht mehr in der UEFA Champions League gewesen sei, konterte Mourinho selbstbewusst: „Ich habe in den letzten sieben Jahren in mehr Endspielen in Europa gespielt, als die Geschichte des türkischen Fußballs jemals gesehen hat.“

Neue Chance für 2025/26?

Im Spiel gegen Hatay sah Fenerbahce oft sehr unglücklich aus. Hinzu kam eine Rote Karte für Mert Müldür – noch in der ersten Halbzeit. Viele Spieler, so Mourinho, wissen, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr in Istanbul spielen werden, was ihre Motivation einschränke.