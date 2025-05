Nations League: ARD überträgt Spanien gegen Frankreich

Das Halbfinale der Nations League zwischen Fußball-Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich am 5. Juni (20.45 Uhr) wird live in der ARD übertragen. Dies gab der Sender am Mittwoch bekannt. Aus Stuttgart werden Moderatorin Esther Sedlaczek und TV-Experte Bastian Schweinsteiger durch die Übertragung führen.