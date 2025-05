Neuer Job für Bayern-Legende Robben

Arjen Robben steht ab der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie. Die Bayern-Legende übernimmt eine Aufgabe bei ihrem niederländischen Jugendklub FC Groningen.

Arjen Robben steht ab der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie. Die Bayern-Legende übernimmt eine Aufgabe bei ihrem niederländischen Jugendklub FC Groningen.

Bayern -Legende Arjen Robben hat ab der kommenden Saison eine neue Aufgabe und wird beim FC Groningen als Trainer an der Seitenlinie stehen.

Wie sein niederländischer Jugendklub am Donnerstag mitteilte, übernimmt der 41-Jährige die U14. „Die Tatsache, dass wir Arjen Robben dafür begeistern konnten, Cheftrainer einer Mannschaft unserer Jugendakademie zu werden, macht uns natürlich sehr stolz“, sagte Byron Bakker (Leiter der Fußballentwicklung).

Robben? „Hat einen starken Eindruck hinterlassen“

Er fügte hinzu: „Arjens Erfahrung bedarf keiner weiteren Erklärung, aber auch als Trainer hat er von Anfang an einen starken Eindruck hinterlassen.“

Bereits in der Vergangenheit hatte Robben kleinere Aufgaben am Campus der Groninger übernommen und unter anderem ein Praktikum als Trainer absolviert. Zudem war er schon Jugendtrainer von seinem Sohn Luka bei Be Quick 1887.