"Schieflage - TV-Expertin beklagt Gehaltsgefälle

Schult legt Finger in die Wunde

Mit Blick auf den Sport sieht Schult bei der deutschen Mannschaft das Potenzial für den EM-Titel, legt aber den Finger in die Wunde. „Besonders in der Defensive hat sich gezeigt, dass es noch an Stabilität fehlt. In einem Turnier mit K.o.-Spielen können solche Fehler schnell das Aus bedeuten“, sagte die ARD-Expertin.