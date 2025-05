Son grüßt Kane: "Harry, wir haben den Pokal gewonnen"

Tottenham beendet eine persönliche Titeldurststrecke und feiert in der Europa League. Bayern-Stürmer Harry Kane fieberte aus der Ferne mit und war einer der ersten Gratulanten.

Und es dauerte nicht lang, da ging der Gruß zurück. „Wir haben es geschafft. Was soll ich sagen? Harry, wir haben den Pokal gewonnen“, sagte Heung-Min Son bei RTL. Der Südkoreaner, der vor zwei Jahren das Kapitänsamt des nach München abgewanderten Torjägers übernommen hatte, hielt voller Stolz die Trophäe in den spanischen Nachthimmel. „Wir sind die überglücklichsten Menschen auf der Welt“, sagte der Angreifer. Den höchst intensiven Kampf hatte Kane zuvor aus der Ferne am iPad verfolgt.