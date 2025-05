Clown? Spurs-Trainer straft Reporter heftig ab

„Unabhängig von morgen bin ich kein Clown und werde auch nie einer sein“, sagte der Trainer des Tabellen-17. der Premier League vor dem Finale am Mittwoch ( 21.00 Uhr ) wütend und richtete sich dabei direkt an einen Reporter.

Dieser hatte Postecoglou, der mit den Spurs mit einem Sieg in Bilbao noch eine ansonsten völlig verkorkste Saison retten kann, in einem Artikel als „Clown“ bezeichnet.

„Sie haben mich wirklich enttäuscht“

„Sie haben mich wirklich enttäuscht, dass Sie eine Person so bezeichnet haben, die sich 26 Jahre lang ohne Hilfe von irgendwem zu einer Position hochgearbeitet hat, in der sie einen Klub in einem europäischen Finale anführt“, sagte Postecoglou, dessen Zukunft in London auch unabhängig von einem Triumph am Mittwoch auf der Kippe stehen soll.