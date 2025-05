"Umstrittene" Rote Karte lässt ManUnited vom Finale träumen

Ruben Amorim geriet nach dem großen Schritt von Manchester United Richtung Finale der Europa League ins Schwärmen. Es sei "das beste Ergebnis" seiner Amtszeit, schwärmte der Portugiese nach dem 3:0 (3:0) im Hinspiel bei Athletic Bilbao. "Niemand" habe dieses Ergebnis erwartet. "Es sah so aus, als ob wir viel zu kämpfen hätten, und dann ändert sich alles und jeder wird sagen, dass es vielleicht das beste Spiel unserer Saison war."

Der Spielverlauf mit der umstrittenen Roten Karte für Bilbaos Daniel Vivian (36.) habe seinem Team in die Karten gespielt - und sei zugleich lehrreich fürs Rückspiel. "Ich denke, es ist eine gute Lektion für alle Spieler, denn manchmal gibt es Momente, in denen man denkt, dass ich mich von diesem oder jenem nie wieder erholen werde - alles kann passieren", sagte Amorim. "Das Spiel wird sehr schwer werden. Es gibt keine Auswärtstore und alles kann sich ändern."

Bilbao haderte mit der Leistung des norwegischen Schiedsrichters Espen Eskas. Der habe nach dem "leichtesten Kontakt" von Vivian gegen Rasmus Höjlund auf Elfmeter und Notbremse entschieden, sagte Inaki Williams. "Es gibt Spiele, die Zweifel aufkommen lassen", führte er aus und wollte dem Referee doch nicht die alleinige Schuld zuschreiben: "Wir waren nicht großartig, es gibt keine Ausreden. Wir sind in der Lage, sie im Rückspiel in große Schwierigkeiten zu bringen und das Spiel zu drehen."

Der Traum vom Finale im heimischen San Mames am 21. Mai lebe noch. "Wir sind aus Bilbao und wir glauben an das Comeback", sagte Kapitän Oscar de Marcos: "Wir müssen es mit aller Macht versuchen. Wir müssen dieses Spiel überstehen und wieder an uns glauben."