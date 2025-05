Durchmarsch! BVB-Frauen nicht zu stoppen

Mit einem klaren Sieg machen die Frauen von Borussia Dortmund den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt. Das langfristige Ziel heißt Bundesliga.

Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga West vorzeitig perfekt gemacht.

Der BVB sicherte sich am Sonntag durch ein 7:0 (2:0) gegen Fortuna Freudenberg am vorletzten Spieltag den Meistertitel in der Westfalenliga.