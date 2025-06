Anton freut sich auf Duell mit Ronaldo

Portugals Superstar will gegen Deutschland glänzen. Doch die DFB-Verteidiger sind gut vorbereitet.

Die DFB-Auswahl trifft am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München auf Ex-Europameister Portugal. Anton dürfte nach dem Ausfall von Abwehrchef Antonio Rüdiger an die Seite von Jonathan Tah rücken. Gemeinsam sollen sie Ronaldo (40) stoppen.