„Bin nächstes Jahr in Barcelona“: Ter Stegen will kämpfen

Kapitän Marc-André ter Stegen will sich beim FC Barcelona durchbeißen und den Verkaufsgerüchten trotzen. „Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin“, sagte die deutsche Nummer 1 im Lager der Nationalmannschaft und betonte: „Ich freue mich extrem auf die kommende Saison, weil wir ein tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist. Es ist keine Situation entstanden, über die man reden müsste.“

Der Klub soll seine Fühler nach Joan García vom Stadtrivalen Espanyol ausgestreckt haben. „Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und sich nicht in den letzten Stunden was geändert hat, haben wir für nächste Saison zwei Torhüter“, sagte ter Stegen mit Blick auf sich und Iñaki Peña, mit dem er sich in einer „Konkurrenzsituation“ sieht.