Der Absturz eines Sensations-Meisters

Moritz Thienen 14.06.2025 • 13:21 Uhr

Einst Sensations-Meister, jetzt sportlich erneut am Boden: Der Traditionsverein Boavista Porto ist in die zweite portugiesische Liga abgestiegen - das nächste Kapitel eines langen Niedergangs.

Der Meister von 2001 spielte einst in der Champions League gegen den FC Bayern und erreichte in der Saison 2002/2003 das Halbfinale des UEFA-Cups. Doch anschließend entwickelte sich der Verein zu einem absoluten Chaosklub - und der sportliche Abstieg ist dabei nun nicht einmal der größte Tiefpunkt der vergangenen 20 Jahre.

SPORT1 skizziert die Chronik des Chaos beim einst aufmüpfigen Rivalen der großen drei Vereine in Portugal.

Boavista durchbrach Dominanz von Benfica, Porto und Sporting

Wir schreiben das Jahr 2001, als Boavista quasi aus dem Nichts aus dem Schatten des großen Stadtrivalen FC Porto trat, diesen um einen Punkt distanzierte und so völlig überraschend die portugiesische Meisterschaft gewann.

Im Tor bei Boavista stand damals Ricardo, der drei Jahre später bei der Heim-EM zum portugiesischen Volkshelden wurde. Im Viertelfinale gegen England parierte er im Elfmeterschießen erst einen Strafstoß, nachdem er zuvor seine Torwarthandschuhe ausgezogen hatte, anschließend verwandelte er den entscheidenden Elfmeter selbst.

Neben Ricardo stand nur ein weiterer namhafter Spieler im Kader, Mittelfeldstratege Petit, der auch zu Portugals EM-Kader gehörte und zum Ende seiner Karriere wenig erfolgreich beim 1. FC Köln spielte. Ansonsten bestand das Team aus No-Names. Der beste Torschütze Elpidio Silva erzielte gerade einmal elf Treffer.

Sensationell distanzierte Boavista den FC Porto, Benfica Lissabon und Sporting Lissabon und durchbrach so eine institutionelle Dominanz der drei Topvereine in Portugal. Seit der offiziellen Gründung der ersten portugiesischen Liga gelang es nur zwei anderen Vereinen, einen Titel zu gewinnen: Belenenses Lissabon 1946 und eben Boavista 2001.

Auf sportliches Hoch folgt der Zwangsabstieg

Und auch in den folgenden Jahren sah es kurz so aus, als ob sich neben den beiden Vereinen aus Lissabon auch ein zweiter Verein aus Porto in der portugiesischen Spitzengruppe etablieren könnte. Nach der Meisterschaft 2001 folgte die Vizemeisterschaft 2002.

Auch international lief es ordentlich für Boavista. In der Champions League erreichte man in der Saison 2001/2002 immerhin die Zwischenrunde, scheiterte dort als Dritter hinter Manchester United und Titelverteidiger FC Bayern unter Coach Ottmar Hitzfeld, gegen den man daheim aber immerhin 0:0 spielte.

Im UEFA-Cup lief es in der folgenden Saison noch besser. Boavista erreichte unerwartet das Halbfinale und scheiterte dort hauchdünn gegen Celtic Glasgow (1:1, 0:1).

Doch auf das sportliche Hoch folgte dann der erste große Absturz. Sportlich lief es zwischen 2003 und 2008 mit zwei sechsten, einem achten und drei neunten Plätzen zwar noch ordentlich, doch 2008 wurde dem Verein dann ein vermeintlicher Skandal aus der Saison 2003/2004 zum Verhängnis.

Boavista soll damals vor drei Spielen in den Jahren 2003 und 2004 Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt haben. Im Mai 2008 folgte dann das Schock-Urteil: Der portugiesische Fußballverband bestrafte den Verein mit einem Zwangsabstieg in die zweite Liga.

Nach Abstieg in die dritte Liga bringt Gericht Boavista zurück in Liga eins

Das Verdikt leitete anschließend eine sportliche Talfahrt des Meisters von 2001 ein. In Liga zwei wurde Boavista anschließend nur 15. und stieg gleich in die dritte Liga ab.

Anschließend schien der Verein endgültig in der sportlichen Bedeutungslosigkeit angekommen zu sein. In den folgenden fünf Jahren hing Boavista in der dritten Liga fest. Ein sportlicher Aufstieg in die zweite Liga gelang nie.

Doch ein Gerichtsurteil sollte die sportliche Zukunft anschließend erneut beeinflussen - dieses Mal aber positiv. Denn der nationale Verband FPF kippte das 2008 beschlossene Urteil rückgängig.

Der Justizrat des FPF gab einem Antrag von Boavista aufgrund der „Verjährung des Disziplinarverfahrens“ recht und der Verein konnte anschließend die Wiederaufnahme in die erste Liga sowie eine finanzielle Entschädigung beantragen.

Transfersperre leitet erneute sportliche Talfahrt ein

Dies tat Boavista anschließend tatsächlich und durfte so ab der Saison 2014/15 auch ohne sportliche Qualifikation wieder in der ersten Liga spielen. Dem Verein gelang nach Jahren in der sportlichen Bedeutungslosigkeit das vermeintliche Comeback, wie Phönix aus der Asche.

Denn trotz des plötzlichen Sprungs aus der dritten in die erste Liga konnte der Verein aus Porto anfangs in der ersten Liga gut mithalten. Zwar gelang nie mehr der Sprung in die Nähe der kurzzeitigen Rivalen FC Porto, Benfica und Sporting, doch der Verein etablierte sich immerhin als Team im gesicherten Mittelfeld.

Doch einmal mehr sorgte Ärger abseits des Platzes für einen schleichenden sportlichen Niedergang.

Auch irrwitzige Transfer-Offensive kann Abstieg nicht verhindern

2023 verhängte die FIFA gegen den Verein eine Transfersperre, weil dieser finanzielle Verpflichtungen gegenüber früheren Vereinen und Spielern nicht erfüllt hatte. Weil der Verein die Schulden auch anschließend zunächst nicht beglich, konnte der Verein bis zum Winter 2025 über fünf Transferperioden keine Spieler registrieren. 2024 konnte auch ohne Neuzugänge der Abstieg noch verhindert werden.

Eine Saison später spitze sich die Situation ohne neues Personal dann aber endgültig zu. Im Februar lag der Verein nach 23 Spielen mit gerade einmal zwölf Punkten auf dem letzten Platz.

Mit dem drohenden Abstieg im Nackten beglich der Verein plötzlich doch all seine Schulden und die FIFA löste die Transfersperre auf. Da zu diesem Zeitpunkt aber schon das Transferfenster in Portugal geschlossen war, blieb nur die Verpflichtung von Vereinslosen-Spielern.

Und da schlug Boavista dann so richtig zu. Elf neue Spieler wurden verpflichtet – allein neun davon an nur einem einzigen Tag. Darunter prominente Namen wie der ehemalige PSG-Verteidiger Layvin Kurzawa, Ex-Chelsea-Mittelfeldspieler Marco van Ginkel, Ex-Sevilla Torhüter Tomas Vaclik und der frühere Dresdner Stürmer Moussa Koné.

Auch dank der neuen Spieler holte Boavista anschließend aus den verbleibenden elf Spielen immerhin auch zwölf Punkte, also genauso viele, wie an den 23 Spieltagen zuvor. Für den Klassenerhalt reichte es aber dennoch nicht: Zum Relegationsplatz fehlten drei Punkte, zum 15. Platz fünf Punkte.