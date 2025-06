Derby nach wüster Prügelei abgebrochen!

Unschöne Szenen in Sachsen! Das Meisterschaftsspiel der B-Junioren zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau ist am Samstag nach zwölf Minuten abgebrochen worden. Kurz nach dem Auer Führungstreffer in der Partie der Nachwuchs-Landesliga war es zu chaotischen Szenen im Gästebereich gekommen.