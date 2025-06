Dieses Juwel wurde zu Deutschlands Albtraum

Garcías „Kunstwerk“

Per direkter Ecke überwand der Linksfuß mithilfe des Innenpfostens DFB-Keeper Konstantin Heide. Als „Kunstwerk“ adelte die As das sogenannte „Olimpico“, eine direkt verwandelte Ecke.

Bitterer Tag gegen die Bayern-Bubis

Anfang Februar trafen beide Mannschaften in der Youth League aufeinander - und García war dort tragischer Held. Er verschoss einen Elfmeter und schied am Ende mit 0:1 gegen die Bayern aus , die ins Achtelfinale einzogen.

Bei Betis Deportivo, die in der dritten spanischen Liga spielen, erkämpfte sich García in den vergangenen Monaten einen Platz in der Startelf, kam zu Beginn der Saison überwiegend als Joker. Zwischen Ende März und Anfang Mai blühte er so richtig auf, erzielte vier Tore und gab drei Assists.