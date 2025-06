Dopingkontrolle bei DFB-Frauen in Herzogenaurach

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück bereitet sich seit Donnerstagabend in Herzogenaurach auf die EM in der Schweiz vor.

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück bereitet sich seit Donnerstagabend in Herzogenaurach auf die EM in der Schweiz vor.

Unerwarteter Besuch am zweiten Morgen in Herzogenaurach: Am Samstag hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem EM-Vorbereitungsquartier unangemeldeten Besuch von Kontrolleurinnen und Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen.