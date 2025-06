Ex-Weltmeister heiratet während CL-Triumph von PSG

Julian Draxler ist unter der Haube. Der Ex-Profi von PSG heiratet in Paris am Tag des Champions-League-Finales.

Julian Draxler ist unter der Haube. Der Ex-Profi von PSG heiratet in Paris am Tag des Champions-League-Finales.

In Paris bejubelten am Samstag nicht nur viele Fans von PSG den Triumph in der Champions League, auch Ex-Paris-Profi Julian Draxler war zugegen und feierte seine Hochzeit mit der Tänzerin Sethanie Taing. Das berichtet die Bild und zeigt Fotos der Feier.