Früherer Klopp-Schützling hört auf - Lallana beendet Karriere

Lallana unter Klopp erfolgreich

Neben den Reds lief Lallana in der Premier League auch für Brighton & Hove Albion und zuletzt für den FC Southampton auf, der in der abgelaufenen Saison aus der Premier League abgestiegen ist. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 14 Ligaspielen zum Einsatz und konnte zwei Torvorlagen beisteuern.