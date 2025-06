Hummels wird TV-Experte - bei diesem Anbieter

Der frühere Nationalspieler analysiert ab kommender Saison Champions-League-Spiele am Dienstagabend. Der Schritt hatte sich abgezeichnet.

Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels hat kurz nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe im Fußball gefunden. Der Weltmeister von 2014 stößt ab der kommenden Saison zum Experten-Team von Prime Video bei den Champions-League-Übertragungen an Dienstagabenden. Das berichtete die Bild -Zeitung am Mittwoch.

„Ich habe ja schon in meiner Doku angekündigt, dass die Rolle als TV-Experte vermutlich mein erster beruflicher Schritt nach meiner aktiven Karriere sein wird“, wird Hummels in dem Bericht zitiert. „Da passt Prime Video für mich perfekt. Dienstagabend, Topspiel der Champions League, dazu in einer Expertenrunde, auf die ich richtig Lust habe.“