Katrin Rafalski: Pfeifen, winken und funken als Berufung

Von der Zweiten Liga ins WM-Finale

Ab 2006 leitet die 1982 geborene Hessin Spiele in der 2. Liga (F), ein Jahr später auch in Liga 1, assistiert 2009 im DFB-Pokalfinale und schafft es 2010 in die Riege der FIFA-Schiris.

Über sich selbst sagt die röntgentechnische Assistentin, die in einer Klinik arbeitet: „Ich bin absolut ehrgeizig. Und ich bin so ein Zahlenfreak. Wenn ich einen Halbmarathon laufe, möchte ich beim nächsten mindestens eine Sekunde schneller sein. Ich habe an mich selbst einen ganz, ganz hohen Anspruch.“ Was ihr hingegen nichts bedeute, sei, in der Öffentlichkeit oder aber im Mittelpunkt zu stehen. Interviews mit Rafalski sind deshalb selten.