Langes Warten vorbei! Beckham vor ganz besonderer Ehrung

Nach Jahren des Wartens ist es wohl bald so weit. England-Ikone David Beckham soll zum Ritter geschlagen werden.

Lange hat David Beckham darauf warten müssen, aber in der kommenden Woche soll es laut Medienberichten aus England so weit sein. Die englische Fußball-Ikone wird in den Ritterstand erhoben.