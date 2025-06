Magull über Depression: "Hätte kein Problem gehabt zu sterben"

Die ehemalige Nationalspielerin Lina Magull macht in einem Podcast eine psychische Erkrankung öffentlich.

Die frühere Nationalspielerin Lina Magull hat mentale Probleme offenbart, die ihr sogar den Lebensmut nahmen. Wie die 30-Jährige im Podcast „Wie geht’s?“ erzählt, litt sie an einer schwerwiegenden Depression.

Katalysatoren der Krankheit seien sportliche und private Gründen gewesen. Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland seien die „Säulen, auf denen ich stand, nacheinander weggefallen“.

Magull: „Ich war total verwirrt“

Neben geringfügig abnehmender Bedeutung bei ihrem damaligen Verein Bayern München und der Nationalmannschaft habe es auch Veränderungen in privaten Beziehungen gegeben. „Ich war total verwirrt und wusste nicht, wohin mit mir“, sagte Magull.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

„Ich habe Schweißattacken bekommen, habe Panikattacken bekommen. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich falsch mit dir?“, erzählte Magull. Sie habe die Kontrolle über ihre Gedanken und ihren Körper verloren. „Das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht. Also extreme Angst. Nicht nur ein bisschen“, sagte Magull.

Magull lässt sich in Privatklinik behandeln

Weit entfernt von ihrem eigentlichen Traum, den Olympischen Spielen in Frankreich, ließ sich die Mittelfeldspielerin im Sommer 2024 behandeln. „Ich bin dann in eine Privatklinik gegangen. Ich habe gewusst, dass ich es machen muss, weil die Gedanken dann schon so ausgeartet sind, dass ich keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe. Ich hätte kein Problem gehabt zu sterben.“