Maniche: Ronaldo will wohl "mit seinem Sohn spielen"

Spielt Cristiano Ronaldo irgendwann Seite an Seite mit seinem Sohn? Zumindest Ex-Teamkollege Maniche sieht diese Möglichkeit als große Motivation für den Superstar, auch mit 40 Jahren noch auf Top-Niveau zu agieren. „Eines der großen Ziele, die er hat, ist wahrscheinlich, mit seinem Sohn zu spielen. Deshalb will er in dem Beruf bleiben, den er so sehr liebt“, sagte Maniche im ran-Interview.