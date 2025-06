Mittelstädt und Undav loben Woltemade: „Ein Phänomen“

Die VfB-Profis gehen von einem Verbleib des Stürmers in Stuttgart aus.

Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav haben ihren Stuttgarter Teamkollegen Nick Woltemade in den höchsten Tönen gelobt. „Auf dem Platz ist er ein absolutes Phänomen. Dass er mit so einer Körpergröße Technik hat, mit dem Fuß besser ist als mit dem Kopf, ist Wahnsinn“, sagte Mittelstädt im Sport1-Interview.

Woltemade könnte am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Halbfinale der Nations League in München gegen Portugal sein Länderspiel-Debüt geben. Für Mittelstädt kein Zufall: „Wie er die Bälle festmacht, wie er sich um Gegenspieler herumdreht, ist unglaublich.“

Undav genießt insbesondere das Zusammenspiel mit Woltemade in der Offensive. „Wir sind beide Zocker, im Training ist das besonders krass“, sagte Undav im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Da spielen wir drei, vier Pässe, batsch, batsch, batsch, und weil es so Spaß macht, spielen wir noch einen fünften oder sechsten. Manchmal übertreiben wir’s, aber was soll man machen, wenn man im Flow ist?“