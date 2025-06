Mittelstädt will Trikot von Ronaldo

Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt hat es vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal auf ein besonderes Souvenir abgesehen. Der Linksverteidiger des DFB-Pokal-Siegers VfB Stuttgart will sich unbedingt ein Trikot von Cristiano Ronaldo sichern. „Gegen ihn zu spielen, wird auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass er ein paar Trikots mehr dabei hat, damit ich am Ende auch eines ergattern kann“, sagte Mitteldstädt im Sport1-Interview.

Der 28-Jährige will aber am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München nicht nur als Souvenirjäger in Erscheinung treten. „Wir stehen im Halbfinale und wollen den Pokal unbedingt holen. Das ist das Ziel. Das wollen wir auch hunderttausend Mal mehr als ein Trikot von Ronaldo - das wäre nett, der Titel aber der Mega-Hammer“, sagte Mittelstädt.