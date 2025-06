Nagelsmann nimmt bei Wirtz "keine Rücksicht"

Florian Wirtz ist beim Bundestrainer für das Halbfinale der Nations League gegen Portugal gesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann will angesichts des bevorstehenden Wechsels keine Rücksicht nehmen.

DFB-Star Florian Wirtz wird gegen Portugal in der Startformation stehen. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstag an - und erklärte, dass sich der 22-Jährige von seinem anbahnenden Wechsel nicht beeinflussen lasse.