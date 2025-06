Rechtliche Schritte wegen Überlastung angekündigt

SID 10.06.2025 • 11:47 Uhr Carsten Ramelow, Präsident der Spielergewerkschaft VDV, sieht im vollen Terminkalender die „größte Fehlentwicklung im Fußballgeschäft“.

Carsten Ramelow hat als Präsident der Spielergewerkschaft VDV die steigende Belastung und die Flut an Wettbewerben als „größte Fehlentwicklung im Fußballgeschäft“ bezeichnet. Viele Profis seien „längst an einem Punkt angelangt, an dem es zu viel wird“, sagte der Ex-Nationalspieler in einem ran-Interview: „Eigentlich müsste man hier einen Schritt zurückgehen.“

Bestes Beispiel sei der aktuelle Kalender - die Nations League ist gerade vorbei, da steht schon die Klub-WM in den Startlöchern. „Das sehen nicht nur wir bei der VDV so, sondern auch viele Spieler in der Bundesliga und zahlreiche Trainer. Der FIFA-Kalender wird einfach diktiert, ohne die Beteiligten einzubeziehen“, sagte Ramelow.

Ramelow: „Profis wissen, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird“

Nur wenige Profis würden ihre Meinung zur Überbelastung öffentlich äußern, so der 51-Jährige. „Gerade Profisportler denken oft genau darüber nach, was sie in Interviews sagen - weil sie wissen, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ich selbst habe es in meiner Karriere erlebt: Wenn man Klartext spricht, bekommt man intern nicht immer nur Applaus.“