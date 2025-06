RTL kauft Sky: Mehr Sport im Free-TV

Nach dem geplanten Kauf des Pay-TV-Anbieters Sky will RTL in Zukunft mehr Sport live im Free-TV übertragen. „Das haben wir fest vor, müssen aber zunächst in Ruhe mit allen Partnern sprechen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir zwei Partien des DFB-Pokals live bei RTL übertragen“, sagte Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, der Bild-Zeitung: „Oder unser Angebot von bisher sieben Formel-1-Rennen im Free TV ausweiten.“

Die Marken Sky und WOW sollen auch nach dem Kauf durch RTL erhalten bleiben, ebenso der Sky-Standort in München. „Auch die hochmodernen Bundesligastudios. Das sind für uns ganz wichtige Erfolgsfaktoren für die nächsten Jahre“, sagte Schmitter: „Bei den Kommentatoren gibt es ja schon jetzt Überschneidungen, wenn ich zum Beispiel an Wolf Fuss oder Lothar Matthäus denke. Da sind viele spannende Kombinationen denkbar, allerdings ist es wichtig, die starken Sendungen und Moderatorenteams beider Häuser nicht zu verwässern.“

Sky hatte bei der letzten Auktion durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zwar die Rechte an der beliebten Bundesliga-Konferenz für den Zeitraum 2025/26 bis 2028/29 an DAZN verloren, sich aber die Übertragungsrechte für das Freitagabendspiel (20.30 Uhr) gesichert, hinzu kommen alle Einzelspiele am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) sowie das Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr). Auch alle Spiele der 2. Bundesliga gingen an Sky, der Sender hält zudem unter anderem Rechte am DFB-Pokal, der englischen Premier League und der Formel 1.