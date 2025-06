Nations League: Schiri für DFB-Spiel fix - böse Erinnerungen für Sané

Beim Halbfinal-Showdown der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in der Nations League kommt ein erfahrener Schiri zum Einsatz. Ein Bayern-Star hat böse Erinnerungen an ihn.

Beim Halbfinal-Showdown der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in der Nations League kommt ein erfahrener Schiri zum Einsatz. Ein Bayern-Star hat böse Erinnerungen an ihn.

Der erfahrene Slowene Slavko Vincic leitet das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr) in München.

In der laufenden Saison in der Nationenliga pfiff er die DFB-Auswahl beim Sieg in der Gruppenphase gegen die Niederlande (1:0). In der Champions League leitete er unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (0:2).