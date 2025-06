Todessturz in München: Fan vermutlich stark alkoholisiert

Die Münchner Polizei geht nach dem tödlichen Sturz eines Zuschauers beim Nations-League-Finale am Sonntag in München vorerst weiter von einem tragischen Unfall aus. Wie sie am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 34 Jahre alten Rumänen, der als Koch in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen arbeitete. Er sei mit einer größeren Gruppe zum Spiel zwischen Portugal und Spanien angereist.