U19-EM: Deutschland feiert späten Sieg und steht im Halbfinale

SID 20.06.2025 • 21:00 Uhr Nach der norwegischen Führung drehten der eingewechselte Leipziger Assan Ouedraogo und Kölns Said El Mala spät die Partie.

Spiel gedreht, Halbfinale gerettet: Die deutschen Fußball-Junioren haben bei der U19-EM in Rumänien auf den letzten Drücker den Einzug in die K.o-Runde perfekt gemacht. Das Team von Trainer Hanno Balitsch gewann das abschließende Spiel in Gruppe B 2:1 (0:0) gegen Norwegen und darf dank einer spektakulären Schlussphase weiter vom Titel träumen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach der norwegischen Führung durch Sondre Granaas (72.) drehten der eingewechselte Leipziger Assan Ouedraogo (85.) und Kölns Said El Mala (90.+1) die Partie. Deutschland trifft im Halbfinale am Montag (17.00 Uhr/Sky) auf Spanien, das Gruppe A gewonnen hat. Der Titel wird am 26. Juni ausgespielt.

Im Anghel-Iordanescu-Stadion stand Deutschland mit dem Rücken zur Wand, benötigte unbedingt den ersten eigenen Turniersieg sowie Schützenhilfe der bereits für das Halbfinale qualifizierten Niederländer gegen England. Gegen Oranje hatte das DFB-Team zum Auftakt verloren (0:3), gegen England die zwischenzeitliche 5:1-Führung aus der Hand gegeben und nur 5:5 gespielt. Die gewünschte Unterstützung lieferte die Niederlande und siegte nach 3:0-Halbzeitführung mit 4:2.