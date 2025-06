UEFA: Entscheidung zu Crystal Palace und Lyon vertagt

Die Kammer hat ihre Entscheidung verschoben, da der "Fall Lyon" noch nicht endgültig geklärt ist. Olympique wurde wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft. Der siebenmalige Meister kündigte einen Einspruch gegen die Entscheidung an. Sollte der Zwangsabstieg bestätigt werden, will Lyon laut UEFA einem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben zustimmen.

In anderen Fällen des "Multi-Club Ownership" hat die UEFA-Kammer Entscheidungen getroffen: Gyori ETO FC (Ungarn) darf in der kommenden Saison in der Conference League antreten, FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slowakei) nicht. Zuvor war bereits Silkeborg IF (Dänemark) zugelassen worden, Drogheda United FC (Irland) muss zuschauen.