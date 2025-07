Cristiano Ronaldo bekommt Lederhose überreicht

Cristiano Ronaldo erzielt ein Tor beim Testspiel in Österreich und erhält vor dem Anpfiff eine Lederhose. Trotz des Erfolgs beendet sein Klub das Trainingslager wegen schlechten Wetters vorzeitig.

Cristiano Ronaldo hat beim Testspiel seines Klubs Al-Nassr in Österreich für Furore gesorgt. Der 40 Jahre alte Superstar erzielte beim 2:1-Sieg gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse in Grödig den Ausgleichstreffer in der 33. Minute. Schon vor Anpfiff durfte sich der Altstar über ein besonderes Geschenk freuen.