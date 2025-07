Das tragische Ende eines vergessenen Helden der WM 1990

Heute vor 35 Jahren endete das legendäre Fußball-Märchen von Underdog Kamerun und dem damals 38 Jahre alten Kultstürmer Roger Milla bei der WM 1990. Stephen Tataw führte die „unbezähmbaren Löwen“ als Kapitän an - vor fünf Jahren starb er tragisch früh.

Die Erinnerung an die legendäre WM 1990, die sich in diesen Tagen zum 35. Mal jährt, ist zunehmend eine bittersüße. Das gilt auch für die märchenhafte Geschichte, die genau heute vor dreieinhalb Jahrzehnten ihr Ende nahm.

Kamerun bei der WM 1990: Roger Millas legendäres Märchen

Am 1. Juli 1990 stieg neben dem deutschen Halbfinal-Einzug gegen die damalige Tschechoslowakei auch das abschließende Viertelfinale zwischen England und Kamerun.

Kapitän Tataw hielt Kultstürmer den Rücken frei

Tataw, geboren am 31. März 1963 in der Metropole Yaoundé, war der Kapitän und Leader des Überraschungsteams. Er organisierte auf dem Platz das Kollektiv und schuf so den Raum für Millas individuelle Geniestreiche.