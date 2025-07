Die schreckliche Wahrheit hinter dem reichsten Klub der Welt

Ein Horrorszenario für Fußballromantiker

Auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie Belgien, soll ein in vielerlei Hinsicht revolutionäres Gebiet entstehen, genannt „The Line“. 170 Kilometer lang, 200 Meter breit, 500 Meter hoch. Inklusive eines neuen Stadions. So zumindest die ursprüngliche Überlegung.