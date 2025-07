Ex-BVB-Torhüter beendet Karriere

Mitchell Langerak hängt die Fußballschuhe an den Nagel! Der frühere Torhüter von Borussia Dortmund hat via Social Media verkündet, seine Fußball-Laufbahn zu beenden.

„Danke, Fußball! Dem Spiel, das mir fast alles in meinem Leben gegeben hat – danke! Nach 18 Jahren als Profi-Spieler ist es für mich an der Zeit, dem Spiel, das ich liebe, Lebewohl zu sagen“, formulierte der Australier.

„Ich habe absolut alles gegeben, so viel geopfert und meinen Körper an seine Grenzen gebracht, um zu erreichen, was ich erreicht habe und wo ich heute stehe.“