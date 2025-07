Helle Aufregung um Kroos-Ankunft

Toni Kroos wird in seiner Geburtsstadt eine große Ehre zuteil. Besonders die Kinder freuen sich auf einen großen Fußball-Star, der ein Ständchen für seinen Opa anstimmt.

Toni Kroos wird in seiner Geburtsstadt eine große Ehre zuteil. Besonders die Kinder freuen sich auf einen großen Fußball-Star, der ein Ständchen für seinen Opa anstimmt.

Große Freude in Greifswald: Toni Kroos hat am Freitag in seiner Geburtsstadt den Landesverdienstorden erhalten - und seine Heimat hat sich vorbereitet.