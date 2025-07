Khedira lobt "wertvolle Erfahrung": U15-Cup erneut in Stuttgart

Mit Titelverteidiger Barcelona und Vorjahresfinalist Gladbach geht der Porsche Fußball Cup in seine fünfte Ausgabe.

Bayern München, FC Barcelona und der VfB Stuttgart: Europas Fußball-Stars der Zukunft haben im September erneut die Chance sich international auf höchstem Niveau zu beweisen. Der Porsche Fußball Cup für U15-Talente geht in die fünfte Runde - und verspricht besondere Duelle.

Neben Titelverteidiger Barcelona ist auch Vorjahresfinalist Borussia Mönchengladbach vertreten. Darüber hinaus sind der FC Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg, Erzgebirge Aue und die Stuttgarter Kickers mit dabei. Im Robert-Schlienz-Stadion am VfB-Leistungszentrum werden am 6. September die Gruppenspiele ausgetragen, am 7. September finden die Platzierungsspiele statt.